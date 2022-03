Al PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

DI COORDINAMENTO UNIVERSITARIO

DELLA REGIONE CALABRIA – Co.R.U.C.

Magnifico Rettore dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

Prof. Santo Marcello Zimbone

Ai Signori COMPONENTI DEL Co.R.U.C.

Presidente della Giunta Regionale della Calabria

On. Roberto Occhiuto

Magnifico Rettore dell’Università della Calabria

Prof. Nicola Leone

Magnifico Rettore dell’Università Magna Grecia di Catanzaro

Prof. Giovambattista De Sarro

Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri Dante Alighieri

Prof. Antonino Zumbo

LORO SEDI

Oggetto: Corridoio umanitario per accogliere gli studenti ucraini che stanno fuggendo dalla guerra.

La Prof.ssa Olena Motuzenko, prorettrice dell’Università di Kyiv, ha lanciato in questi giorni un appello che non possiamo non accogliere: «Aprite un corridoio umanitario accademico per accogliere gli studenti ucraini, replicando l’esperienza di grande solidarietà sperimentata per i bimbi di Chernobyl». Accogliamo questo appello e chiediamo alla Regione Calabria di assicurare risorse economiche agli atenei calabresi per poter aprire un corridoio accademico con l’Ucraina, affinché studenti e studentesse possano rifugiarsi in Calabria, ristorarsi nelle nostre mense universitarie e soprattutto portare avanti gli studi. Un corridoio che guardi anche alla Russia, per studenti e studentesse, docenti, ricercatori e ricercatrici che non vogliono piegarsi al nazionalismo ed all’autoritarismo.

Convinti della potenza dell’Università e della cultura di creare ponti di amicizia e pace tra i popoli, condanniamo fermamente l’aggressione russa all’Ucraina, auspichiamo al più presto la fine delle ostilità e il ritorno alla diplomazia nell’interesse dei milioni di civili che si trovano a Kiev e in Ucraina, vittime di questa guerra.

I rappresentanti degli studenti in seno al Comitato Regionale di Coordinamento Universitario della Regione Calabria – Co.R.U.C

Girolamo Giovinazzo Emanuele Pasquale Scigliano Vincenzo Delle Donne