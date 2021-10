È toccato all’Avvocato Antonio Romeo, penalista più anziano tra quelli presenti in aula al maxi processo Terramara Closed, formulare il saluto del Foro di Palmi al neo Procuratore Aggiunto dott. ssa Giulia Pantano, trasferita ad altra sede giudiziaria a seguito della decisione del CSM intervenuta nel trascorso mese di Giugno.

Il Procuratore Pantano, da tantissimi anni in servizio presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha concluso ieri sera la sua ultima requisitoria nel processo Terramara che oramai trovasi alle battute finali davanti al Collegio giudicante del Tribunale di Palmi, presieduto dal Giudice dott. ssa Francesca Mirabelli.

L’avv. Romeo ha Illustrato la brillante carriera del Procuratore Pantano e ne ha elogiato le doti di magistrato integerrimo e di profonda cultura giuridica . Sono seguiti i saluti degli Avvocati Antonino Napoli e Gerardina Riolo e poi infine quelli del Tribunale .

Il Procuratore Pantano , visibilmente commossa, ha ringraziato i Difensori e tutto il Foro di Palmi, evidenziando come gli anni trascorsi a Reggio Calabria, ma in particolar modo a Palmi saranno anche ricordati per il rapporto di profonda stima e di lealtà professionale che è sempre intercorso con il Foro palmese .