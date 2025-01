Il Rotary Club ed il Lions Club di Gioia Tauro con l’associazione Alaga hanno organizzato “Il pranzo della condivisione”.



Una bella giornata che si è svolta presso la sede dell’Alaga a Gioia Tauro, l’’associazione che assiste i più poveri, attraverso la distribuzione di alimenti, scarpe e vestiti, gestisce giornalmente una mensa, ci sono volontari che si occupano del doposcuola per i bambini ed i ragazzi e ci sono a turno dei medici che offrono i loro servizi.

L’attività dei due Club service con l’Alaga si è focalizzata con i bambini e con i ragazzi dell’associazione. Dopo l’inno alle bandiere dei Club c’è stato il saluto e l’intervento dei rispettivi Presidenti, l’Avv. Vincenzo Barca per il Rotary Club Gioia Tauro che ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di quello che oggi abbiamo organizzato, una giornata di solidarietà con e per i ragazzi dell’Alaga arricchendoci della loro presenza e del loro entusiasmo, con l’augurio che il nuovo anno sia foriero di pace salute e felicità per tutti, l’opera umana più bella è quella di essere utili al prossimo”.

Il Dott. Edoardo Macino per il Lions Club Gioia Tauro – Piana che ha dichiarato: ” come Lions condividiamo una bella giornata con gli amici del Rotary che ci consente di essere felici e di guardare al futuro con più ottimismo, come Club service è un nostro dovere offrire sostegno e solidarietà, soprattutto alle nuove generazioni e a realtà territoriali come l’Alaga”.

A seguire una rappresentanza di componenti dei Direttivi dei due Club hanno partecipato al pranzo della condivisione con l’Associazione.

Successivamente l’intervento con il ringraziamento del Presidente dell’Alaga (Associazione Laici Amici Di Giovanna Antida) Michelino Verzì che ha sottolineato come sia importante fare sinergia tra le associazioni.

Subito dopo vi è stato

un aperto confronto sull’importanza dell’accoglienza e della solidarietà anche con i ragazzi dell’associazione dove, tra le altre cose, si è parlato dei principi fondamentali della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia: il diritto di parità di trattamento; il diritto alla salvaguardia del benessere; il diritto alla vita e allo sviluppo ed il diritto all’ascolto ed alla partecipazione.

Infine i due Club service gioiesi hanno donato congiuntamente dei regali ed un contributo economico all’Associazione.

“Non possiamo fare sempre grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore (Cit. Madre Teresa)”.