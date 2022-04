Anche quest’Anno, come tradizione, il Rotary Club di Polistena ha voluto dimostrare la propria vicinanza alle ragazze ed ai ragazzi ospiti presso le locali strutture di accoglienza “San Giuseppe” e “Padre Luigi Monti” .

Prosegue ininterrottamente l’attività del club Rotary di Polistena ed in occasione delle Feste Pasquali il sodalizio rotariano rappresentato dal Presidente Gaetano Vaccari, dal Past President Salvatore Auddino, dal Prefetto Giuseppe Gatto e dal Segretario esecutivo Francesco Zucco, ha portato il caloroso saluto ed Augurio Pasquale donando a tutti i ragazzi delle rispettive comunità l’uovo di Pasqua in segno di affettuosità

I rappresentanti del club Rotary si sono intrattenuti cordialmente con i ragazzi presso i locali degli Istituti alla presenza dei rispettivi dirigenti Suor Angela e Fratel Stefano ai quali hanno manifestato loro, tra l’altro, la profonda ammirazione e stima per l’encomiabile opera che svolgono unitamente ai rispettivi loro collaboratori in favore delle ragazze e dei ragazzi da loro accolti ed accuditi con straordinario amore.