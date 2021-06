Il Rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato, originario di Cittanova, sarà insignito dell’onorificenza di Grand’Ufficiale nel corso della cerimonia di consegna dei diplomi dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana che si terrà domani 2 giugno 2021 allo Sferisterio di Macerata in occasione delle celebrazioni per la 75° Festa Nazionale della Repubblica.

“Nell’accogliere con gratitudine l’onorificenza – ha sottolineato il Rettore -, vorrei partire dall’articolo 1 della Costituzione che ricorda come l’Italia sia una Repubblica democratica fondata sul lavoro e che si è consolidata grazie all’opera di tante persone, tra cui i miei genitori: mio padre era un contadino e mia madre una raccoglitrice di olive. Il 2 Giugno è la festa di tutti coloro che hanno contribuito a consolidare e far crescere la nostra Repubblica. Poi, vorrei fare riferimento ancora alla Costituzione, all’articolo 34, ove si dice che “i capaci e i meritevoli, ma privi di mezzi, devono essere messi in condizione di raggiungere i gradi più alti negli studi”. Ecco, anche in questo caso, la Repubblica è stata coerente con il principio costituzionale e l’onorificenza che mi viene assegnata è il riconoscimento di un percorso che parte dal lavoro, in primo luogo da quello dei miei genitori”.