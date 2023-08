Il rapper Clementino con il suo nuovo live per la magica estate di

Porto Bolaro

Quest’anno l’attesa per l’evento clou della stagione

estiva organizzata dallo shopping center reggino è altissima. Il tradizionale concerto di

fine estate vedrà sul palco uno tra i rapper italiani di maggior successo del panorama

musicale nazionale, l’appuntamento è per sabato 26 agosto con il live di

CLEMENTINO e la sua band.

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, nato ad Avellino, muove i primi

passi nella musica rap all’età di 14 anni a Cimitile vicino Nola (NA), classe 1982: per

Wikipedia è una delle personalità nate nel paesino napoletano, per la generazione

2.1 è semplicemente l’alieno del rap italiano. Chiamatelo I.E.N.A. o chiamatelo

“Rapstar”, come l’ha incoronato uno che se ne intende (Fabri Fibra), ma non

confondetelo con il mucchio selvaggio dell’hip hop nazionale, che frequenta con

orgoglio, successo e divertimento, ma di cui non condivide il machismo esasperato, il

vizio di prendersi troppo sul serio, la finzione da balordo di strada: viene da posti

dove il ghetto fa paura davvero ed ha scelto il suo mestiere anche per dimostrare,

non solo a se stesso, che un microfono acceso e ben usato può essere una maniera

per fuggire dalle terre di Gomorra. La sua profezia è un pensiero positivo: si può fare,

se ci credi, se ci lavori sodo, se lotti con i denti per quello in cui credi.

Ha esordito con “Napolimanicomio”. Star assoluta del freestyle, vincitore del disco contiene la versione originale di “Miracolo” e quattro brani inediti, tra cui

la cover di Don Raffaè di Fabrizio De André, eseguita sul palco dell’Ariston.

Nel 2017 Clementino torna nuovamente in gara al Festival di Sanremo con il

brano “Ragazzi Fuori” presente nel disco “Vulcano” uscito il 24 Marzo dello stesso

anno.

L’ultimo album in studio (l’ottavo) è “Black Pulcinella” del 2022.

Non resta che invitarVi tutti all’’imperdibile spettacolo del rapper, reduce

dall’esperienza di giudice dell’edizione italiana di “The Voice” che sul palco di

Porto Bolaro interpreterà tutti i suoi maggiori successi tra i quali:

“Guardando la luna”, “Cos Cos Cos”, “La cosa più bella che ho”, “Quando

Sono lontano”, “ ‘ O Vient” e tanti altri.

Per l’importanza dell’evento e delle scenografie l’area concerti sarà allestita nel

parcheggio a piano terra e lo show inizierà intorno alle 21:30.

L’ingresso è gratuito, come di consuetudine.

La serata si concluderà con la quinta edizione dello spettacolo di fuochi d’artificio

sul mare.

La Galleria sarà straordinariamente aperta fino alle 22.00 con ancora tantissime

occasioni del periodo dei saldi, mentre il nuovissimo Burger King sarà a disposizione

per cenare o per un semplice spuntino.

Porto Bolaro Shopping Center, il centro commerciale di Porto Bolaro, ti aspetta per

neonato Music Summer Festival di Canale 5 nel 2013, si dice I.E.N.A. che sta per Io

E Nessun Altro, ma poi agli acronimi sbruffoni preferisce il nomignolo con cui lo

chiamavano da ragazzo, ai gangsta rapper del Bronx, preferisce Troisi. Con il quale si

è tolto lo sfizio di misurarsi quando ha portato in teatro “Che ora è”, adattamento del

film di Ettore Scola con il grande Massimo, diretto per la scena da Pino Quartullo.

Attore, quindi, oltre che rapper, animale da palcoscenico capace di ibridare il proprio

linguaggio con i colleghi più tosti (Marracash, ‘Nto), ma anche quelli più pop, di

passare dalla veracità melodica di Gigi Finizio a Jovanotti per cui è “uno dei nuovi

cantautori più interessanti che abbiamo”.

Unico mc newpolitano capace di non perdere ironia e furore ritmico passando dal

dialetto alla lingua italiana, con “’O’ Vient’” ha fatto un miracolo, anzi tre: singolo

d’oro, il video ha avuto 14 milioni di view su YouTube e ha trainato fino al quarto

posto della hit parade l’album “Mea culpa” (2013), certificato poi disco d’oro.

Sa essere antagonista ma anche mainstream, come dimostra il successivo

album “Miracolo” (2015), con numerose e prestigiose collaborazioni (su tutte l’ultima

registrazione di Pino Daniele “Da che parte stai”), con cui irrompe al n.1 in classifica

FIMI. L’album è certificato disco d’oro.

Nel 2016 partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il

brano “Quando sono lontano”, contenuto nell’album “Miracolo! Ultimo Round”.