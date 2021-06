Di Luigi Longo

Il professore De Leo un’eccellenza in Calabria e Sicilia oltre che in tutto il resto del Paese. Docente all’università nella facoltà di medicina e chirurgia di Messina e a Parigi, nella prestigiosa “Pasteur”. De Leo taurianovese di “Iatrinoli”,(come amava definirsi il professore universitario), amato dalla sua città impegnandosi in politica per migliorare la struttura ospedaliera cittadina facendo arrivare a Taurianova fior di professionisti di Messina, per rafforzare il nosocomio cittadino. Basta parlare in giro nella sua città di origine per capire quanto è amato il professore De Leo. Incredibile che, da 8 anni giace nei cassetti del Comune di Taurianova una domanda per intitolare una via cittadina all’illustre professore: ad oggi senza esito. Va ricordato che l’iter burocratico è stato espletato da molto tempo. Siamo convinti che la sensibilità del sindaco attuale Biasi, consentirà all’illustre professore di poter essere ricordato come merita, soprattutto per le giovani generazioni.