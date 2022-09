In riferimento alla notizia apparsa nei giorni scorsi sulla stampa in merito alla visita, in Calabria, di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, specificatamente nei Comuni di Cittanova, Gerace e Molochio, Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è opportuno fare alcune precisazioni.

I tre comuni negli anni precedenti hanno aderito all’Associazione Siti Storici dei Grimaldi di Monaco.

Nel corso di un lungo periodo e di intensi rapporti tra gli stessi e con lo stesso Principato, nel maggio scorso, i rappresentanti dei tre comuni sono stati ricevuti a Palazzo Reale ed in quella occasione le Autorità Monegasche, alla stregua di altre visite effettuate in altri centri italiani facente parte dell’Associazione Siti Storici dei Grimaldi di Monaco, hanno preannunciato la visita di S.A.S. il Principe di Monaco nei tre comuni calabresi.

Lo scorso giugno una delegazione del Principato ha incontrato in Prefettura alla presenza S.E. il Prefetto Dott. Massimo Mariani, tutti gli attori che saranno coinvolti nell’importante evento, oltre ai tre comuni interessati dalla visita, la Regione Calabria, la Città Metropolitana, il Parco dell’Aspromonte, l’Università della Calabria e le Forze dell’Ordine.

Tutti hanno concordato di collaborare fattivamente per la riuscita dell’evento.

Giovedì scorso, la delegazione dei tre comuni formata dal sindaci di Cittanova, Francesco Cosentino, Molochio, Marco Caruso e dal Vicesindaco di Gerace e Consigliere metropolitano Rudy Lizzi, hanno incontrato, presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Sindaco F.F. Carmelo Versace, per definire gli interventi di carattere tecnico e logistico relativi alla visita di S.A.S. il Principe Alberto di Monaco in Calabria del prossimo mese di novembre.

La riunione ha consentito di entrare nel merito delle attività collegate ad un evento di assoluta importanza istituzionale. Soddisfazione, in tal senso, è stata espressa dai sindaci per la sensibilità e la disponibilità dimostrate.

Nei prossimi giorni, come già concordato nel precedente tavolo in Prefettura, la delegazione dei Sindaci incontrerà gli altri partner istituzionali per definire il programma degli interventi.

In primis la Regione Calabria, che attraverso il Presidente Roberto Occhiuto e la Vicepresidente Giusy Princi, hanno sin da subito espresso supporto a questo straordinario percorso.

Seguiranno gli incontri con il Presidente del Parco D’Aspromonte e con il Rettore dell’Università della Calabria.

Il tutto nella consapevolezza che questa visita storica e suggestiva diventi un momento di felicità condivisa per l’intero territorio metropolitano e regionale, nel solco di una rinnovata e proficua sinergia tra le Istituzioni e capace di valorizzare il meglio della nostra terra.

I Sindaci di Cittanova e Molochio