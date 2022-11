DI CLEMENTE CORVO

Dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa dalla Gioiese , sul campo del Gioiosa e con la relativa sconfitta della Reggio Mediterranea, la squadra Viola mantiene la vetta della classifica, non più in condominio, ma da sola, avendo scavalcato di ben tre punti la squadra Reggina.

Domenica prossima la Gioiese sarà di scena al Polivalente in un incontro molto delicato contro la forte squadra dello Scalea che viaggia anch’essa in alta classifica, dove Milita tra l’ altro Davide Cassaro ben noto alla tifoseria Gioiese per i suoi gloriosi passati, trascorsi con la casacca Viola.

Lo Scalea è certamente una delle candidate alla vittoria del campionato, ma certamente la Gioiese come abbiamo sempre detto non è seconda a nessuno e già dalla prossima partita vuole incrementare il vantaggio in classifica. A tal proposito tutta la città di Gioia Tauro é convocata domenica prossima alle ore 14, 30 allo stadio polivalente Pasquale Stagnanelli per dare l ‘ apporto determinante ai propri beniamini.

Questi ragazzi, il mister, la dirigenza, stanno veramente onorando i nostri colori, stanno onorando la nostra città, adesso é doveroso che tutta la città si unisca a tutti loro, occorre il dodicesimo uomo in campo, che certamente darà agli stessi una carica in più.

Pertanto domenica rechiamoci tutti allo stadio, siamo tutti convocati.

Si ricorda che allo stadio polivalente, l’ingresso per le donne e per i ragazzi con età compresa fino a 13 anni é gratuito.

Nella circostanza corre l’obbligo di ringraziare il giovane Professionista Palmese, Ingegnere Salvatore Orlando, che tanto bene sta facendo nella città della Piana, nelle qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia Tauro, il quale si è dimostrato molto disponibile e collaborativo nei confronti Dell’ ASD Gioiese 1918, con l’avallo dell’intera Amministrazione Comunale.

Inoltre grazie alla sua collaborazione si è potuto aumentare il numero degli spettatori per le nostre partite casalinghe da Cento a Mille unità.

Nel frattempo mercoledì scorso la Gioiese vincendo in trasferta contro la Reggio Mediterranea, nella gara valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Calabria, si qualifica per la semifinale di che si giocherà contro il Gioiosa . A tal proposito abbiamo intervistato il Direttore Amministrativo della Gioiese Rocky Tilotta, il quale si é così espresso:

” Dopo le vittorie in campionato con il Brancaleone in casa e con il Gioiosa in trasferta, che ci hanno portato da soli in testa alla classifica, e condite da 2 ottime prestazioni di squadra in settimana, mercoledì 9, è arrivata un’altra bella affermazione in casa della Reggiomediterranea per 1-0, dopo il 3-1 dell’andata, che ci permette di approdare alla semifinale della coppa Italia dilettanti che si giocherà il 23/11/2022 contro il Gioiosa.

Il morale della squadra è molto alto ma sappiamo benissimo che dobbiamo stare con i piedi per terra!

Il passo falso può essere dietro l’angolo ed il mister e tutti i ragazzi sono consapevoli del fatto che ancora non si è vinto niente e che il cammino è appena iniziato, pertanto dobbiamo tenere la concentrazione alta e continuare ad avere la voglia di fare bene cercando di fare nostro il risultato a tutti i costi nel rispetto degli avversari.

Domenica ospiteremo allo stadio Polivalente “P. Stanganelli” lo Scalea, una squadra molto forte e molto bene allenata, che verrà a Gioia Tauro per fare risultato e siamo sicuri che non sarà facile per noi, ci sarà da correre e soffrire.

Ma sicuramente la massiccia presenza dei nostri tifosi, che ci stanno supportando splendidamente in tutte le partite, darà quella spinta necessaria ai nostri ragazzi per fare una grande prestazione sperando di ottenere un altro risultato positivo.

Non ci sono calcoli da fare, siamo ancora nella seconda metà del girone di andata, giochiamoci le partite una alla volta e che vinca il migliore, naturalmente spero che il migliore abbia la maglia viola”.