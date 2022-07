Pur essendo stati regolarmente pubblicati gli elenchi definitivi dei candidati e benché il Consiglio regionale abbia delegato il suo vertice istituzionale e amministrativo a effettuare le circa 70 designazioni di sua competenza, disciplinate dalla legge regionale “39” (4 agosto 1995), il Presidente dell’Assemblea calabrese non darà corso alle nomine “per tutto il periodo della campagna elettorale per le elezioni politiche volte a scegliere le Camere della XIX Legislatura che si terranno il 25 settembre 2022”.

E’ quanto ha riferito il presidente Filippo Mancuso nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo che si è svolta a Palazzo Campanella e ha previsto una seduta del Consiglio per venerdì 29 luglio alle ore 15.00.

Ha spiegato: “Dinanzi ad una campagna elettorale da cui i cittadini si attendono dalla politica posizionamenti chiari e proposte puntuali per affrontare i tanti problemi del Paese, a ognuno di noi è richiesta la massima responsabilità nell’esercizio delle funzioni pubbliche. Da qui la decisione di non effettuare in questi giorni, com’era stato programmato, le nomine di competenza del Consiglio. Tutto ciò, per evitare sospetti di interferenze anomale attraverso gli strumenti di cui la Regione dispone, e prevenire i rischi di eventuali distorsioni in quella che auspichiamo debba essere una libera e corretta consultazione elettorale”.