“È un momento straordinario di spiritualità, unità e identità attorno al quale si stringono le preghiere e le passioni del popolo reggino”. Afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, in occasione della festa della Madonna della Consolazione patrona della città di Reggio Calabria: “Come ogni anno, per consuetudine istituzionale, il Consiglio regionale omaggia la sacra immagine della Madonna della Consolazione, avvocata del popolo reggino, durante la processione del Quadro che fa tappa dinanzi alla sede del Consiglio, prima di essere accolto dall’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria, monsignor Fortunato Morrone”. Sottolinea Mancuso: “E’ un evento atteso e sentito che si rinnova ormai da quasi cinque secoli e che, anche quest’anno, richiamerà migliaia di fedeli nel percorso processionale che parte dalla Basilica dell’Eremo fino all’arrivo in Cattedrale. La processione della Madonna della Consolazione è un evento fortemente radicato nelle tradizioni spirituali e popolari della città, la cui immensa manifestazione di fede e commozione riunisce intere famiglie sotto lo sguardo protettore della sua Patrona”.