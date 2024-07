GOVERNANCE POLL 2024, CANNIZZARO: “OCCHIUTO 4° PER GRADIMENTO È SEGNALE IMPORTANTE E SINONIMO DI FIDUCIA DA PARTE DEI CALABRESI!”

“Un governatore che raggiunge questi livelli di gradimento e questa popolarità nazionale è sintomo di buon governo e di grande fiducia da parte dei rispettivi cittadini. Attestandosi tra i primi quattro presidenti di regione d’Italia, Roberto Occhiuto sta facendo registrare record su record per il regionalismo calabrese. Sono orgoglioso e felice per lui, merita queste soddisfazioni. Anche perché, di conseguenza, è la Calabria ad affermarsi tra le regioni più gradite per buone prassi.”

Ad esprimersi così è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale azzurro della Calabria, in merito alla classifica sul gradimento di sindaci e governatori, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

“Oltre ad essere una riconferma in relazione al trend dell’anno passato, quello di Roberto (e quindi della Calabria) è inoltre un gradimento che cresce: 5,5% in più rispetto alle rilevazioni del 2023 – evidenzia Cannizzaro – come attesta il sistema di sondaggi realizzato andando a pescare campioni in ogni angolo di Calabria ed utilizzando strumenti diversi. Questo è un segnale ultra positivo, perché è sintomo di buon lavoro e di supporto al Presidente da parte dei suoi cittadini, che condividono metodi, misure e immagine. E tutto questo mentre Governance Poll fa notare un generale calo di gradimento per un governatore su due. Pertanto, che Occhiuto dopo meno di 3 anni di mandato sia al quarto posto in tutto il Paese, al pari di uno come De Luca che invece governa da due mandati, è sinonimo di fiducia da parte dei calabresi, che confermano, dopo le analisi dell’anno scorso, di credere fermamente nell’attività portata avanti dal Presidente della Calabria.”

Governance Poll: Arruzzolo, bene Occhiuto, impegno paga sempre

“Il gradimento del governatore Roberto Occhiuto dal giorno della sua elezione è costantemente cresciuto: cosa assai rara e mai accaduta in Calabria. Un chiaro riconoscimento alla sua azione di governo e a quella della coalizione di centrodestra.

I calabresi hanno nel tempo imparato a conoscerlo, rendendosi conto che tutte le iniziative poste in essere dall’insediamento ad oggi hanno come unico scopo quello di migliorare la Regione e la qualità di vita della popolazione.

Il percorso chiaramente non è facile, i risultati in alcuni casi non sono immediati, ma l’impegno alla fine paga sempre. Ed è davvero bello vedere la Calabria alla ribalta e il suo presidente nelle prime posizioni tra i governatori più stimati d’Italia”.

Governance Poll: Comito, bene Occhiuto, premiato suo buongoverno

“La classifica sul gradimento per i presidenti di Regione redatta dal ‘Sole 24 Ore’ dà l’opportunità di capire quanto sia davvero notevole e importante il lavoro che il governatore Roberto Occhiuto sta portando avanti da più di due anni e mezzo.

Il presidente Occhiuto è il primo tra i presidenti di Regione di Forza Italia, confermandosi il governatore azzurro più amato d’Italia, e insieme a De Luca della Campania è il più gradito al centro-sud. Il tutto con dati in continua crescita rispetto agli scorsi anni.

Il percorso intrapreso per dare alla Calabria un futuro migliore è sotto agli occhi di tutti, e i cittadini stanno toccando con mano cosa vuol dire visione e buongoverno”.

Giannetta, “il popolo calabrese premia Occhiuto”

“Occhiuto è il governatore azzurro più amato d’Italia, al quarto posto della classifica nazionale del Sole 24Ore e sempre in costante crescita nei sondaggi. E’ evidente che il suo modello di buon governo piaccia sempre di più ai calabresi per il suo modo di fare politica: chiaro, efficace e coraggioso“.

Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“I calabresi vedono i fatti concreti, il lavoro incessante, la competenza – continua – la voglia di mettersi in gioco e non sfuggire alle responsabilità, provando, comunque e sempre, a mettercela tutta.

Noi calabresi, diciamolo, – sottolinea Giannetta – siamo testardi, spesso sfiduciati, disincantati, a volte siamo i primi a non credere in noi stessi e nelle nostre potenzialità.

Occhiuto ha risvegliato entusiasmo, fiducia e credibilità verso la politica, verso il futuro, ha rinvigorito – continua – l’orgoglio identitario e sta dimostrando che anche in Calabria si può fare, e bene, la differenza. È riuscito, con i fatti, a convincere anche i detrattori e chi, per diversa estrazione, non lo aveva votato e che oggi, invece – dichiara Giannetta – lo sosterrebbe senza esitazione.

Questo consenso che si allarga a macchia d’olio e si estende progressivamente, per una fiducia conquistata sul campo, è – conclude Giannetta – un bel biglietto di invito “dal basso” a continuare a governare la Calabria”.