FI: Occhiuto, Tajani persona giusta al posto giusto, io onorato per ruolo vice

“Congratulazioni al nostro segretario Antonio Tajani, acclamato in modo chiaro e unanime da tutto il Congresso nazionale di Forza Italia.

Dal 12 giugno abbiamo vissuto momenti complicati. Nelle prime settimane dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi eravamo spaesati, orfani del nostro leader.

Antonio ha preso per mano il movimento azzurro e lo ha condotto, con intelligenza e saggezza, a questo storico appuntamento. Si è dimostrato la persona giusta al posto giusto, e sono certo che confermerà anche in futuro quanto di positivo fatto in questi mesi.

Buon lavoro a Tajani, e buon lavoro a coloro che insieme a me lo affiancheranno come vice segretari del partito: Deborah Bergamini, Alberto Cirio e Stefano Benigni.

Sono profondamente oonorato per questo incarico, ringrazio i tanti delegati che hanno sostenuto la mia candidatura, e sono pronto da domani a impegnarmi al massimo per rafforzare il partito al Sud e in tutto il Paese, dapprima in vista delle elezioni europee e dopo per affrontare al meglio tutte le sfide che ci attendono”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA FILIPPO MANCUSO: “IN BOCCA AL LUPO A ROBERTO OCCHIUTO VICE COORDINATORE NAZIONALE DI FORZA ITALIA”.

“Un sincero ‘in bocca al lupo’ al presidente Occhiuto, per l’importante incarico di vice coordinatore di Forza Italia, affidatogli a conclusione del congresso del suo partito. Sono stati premiati il dinamismo propositivo, che lo induce a bypassare le polemiche e a puntare sui fatti, e le sue spiccate capacità di analisi degli scenari presenti e futuri. Dinamismo e capacità politiche che lo contraddistinguono sul piano nazionale ed europeo e, al contempo, nell’impegno alla guida di una regione complessa del Mezzogiorno, a cui, assieme alle forze politiche del centrodestra, sta consentendo di conseguire ottimi risultati”.

Molinaro (Lega): buon lavoro a Roberto Occhiuto eletto vice-segretario nazionale del suo partito.

“Al Presidente Roberto Occhiuto rivolgo le congratulazioni per la fresca e meritata elezione a vice-segretario del suo partito, Forza Italia. Sono certo che le sue attenzioni ai problemi della Calabria non saranno affievolite dal nuovo incarico. In Calabria c’è un grande lavoro in corso di realizzazione per merito della coalizione che si è affermata nel 2021 e questo lavoro potrà essere proseguito con ulteriori energie. L’esperienza vincente della maggioranza di centrodestra calabrese, unita e coesa, deve proseguire senza distrazioni, per il presente ed il futuro della Calabria. Ritengo che lavorare per la Calabria sia una sfida impegnativa ma straordinariamente feconda per tutti.”

Saccomanno (Lega), congratulazioni e un buon lavoro per il presidente Roberto Occhiuto nominato vice Segretario e per Marco Siclari al Consiglio Nazionale.

La Calabria cresce e fa valere le proprie risorse. La nomina per Roberto Occhiuto e per Marco Siclari dimostra che la nostra regione ha una classe dirigente capace e che può fare la differenza. Anche nella dialettica politica e nelle diverse posizioni di idee è necessario riconoscere i meriti che rafforzano il centrodestra. Quindi, congratulazioni per tali nomine e un augurio di buon lavoro per una crescita e sviluppo della Calabria, che potrà contare su politici che amano la propria terra e sono collocati anche a livello nazionale. La nostra regione è stata lasciata nel disastro da gestioni fallimentari del centrosinistra ed ora bisogna sempre più rafforzare l’odierno governo regionale per consentire un celere recupero, per quanto possibile, del divario creato negli anni e aumentato con l’amministrazione precedente. Un rafforzamento che dovrà ulteriormente consolidare l’attenzione verso il Sud e per il recupero di quei livelli che possiedono già molte altre regioni. Con l’attuazione degli investimenti che Salvini e la Lega hanno riservato alla Calabria, questa potrà sempre più crescere avendo, allo stato, un’ottima classe dirigente. Dopo aver seminato tanto, finalmente, si potranno cominciare a raccogliere, nei prossimi mesi, i frutti di una politica diversa e che pensa solo al territorio.