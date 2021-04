“Bene l’indicazione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità che porterebbe alla Presidenza dell’Autorità portuale di Gioia Tauro l’Ammiraglio Agostinelli” – queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo, che aggiunge: “adesso velocizzare la ratifica per dare la possibilità di continuare nell’ottimo lavoro svolto”. “All’ammiraglio Agostinelli – continua Arruzzolo – il merito di aver lavorato in questi anni da Commissario in funzione dello sviluppo di un’infrastruttura strategica come quella del Porto di Gioia Tauro; dunque, l’indicazione del Ministro Giovannini è il riconoscimento allo sforzo di un management che ha ottenuto grandi risultati”. “Dal transhipment, alla valorizzazione della logistica intermodale, all’implementazione del gateway ferroviario, alla volontà di far maturare una comunità portuale; tutti presupposti – conclude il Presidente – che Agostinelli ha brillantemente sviluppato per un porto, che ha l’ambizione di divenire cuore nevralgico del Mediterraneo e dell’Europa, senza mai dimenticare che rappresenta un’inestimabile risorsa economica e sociale, per il rilancio dell’intera Piana di Gioia Tauro, e della Calabria tutta”.