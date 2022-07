Il Patto per Reggio è realtà. Il Presidente Mario Draghi ha firmato come ultimo atto, prima dell’avvio formale della crisi di Governo, l’atto che produce un sostegno di 150 milioni di euro per la Città di Reggio Calabria. A darne notizia in una nota il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e l’Assessora alle Finanze Irene Calabrò. I dettagli e gli effetti del Patto saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma martedi 26 luglio alle ore 10.00 nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio.

“Il Presidente Draghi ha dimostrato grande rispetto per il lavoro che è stato fatto – hanno aggiunto Brunetti e Calabrò – dando seguito all’accordo raggiunto nei mesi scorsi che darà respiro finanziario a tanti Comuni italiani ed in particolare alla nostra Città, che ha acquisito nuova credibilità grazie alla programmazione seria e scrupolosa messa in campo negli ultimi anni su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà”.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti del risultato raggiunto – hanno aggiunto Brunetti e Calabrò – un obiettivo che produce solo effetti positivi per la nostra città e per le casse dell’amministrazione, che dopo anni di difficoltà finanziarie, grazie alla serietà delle interlocuzioni intraprese ai massimi livelli istituzionali alla guida del Paese, oggi può guardare al futuro con maggiore serenità e fiducia”.