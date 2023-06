Di CLEMENTE CORVO

Il Parroco Don Giovanni Madafferi a seguito del proscioglimento e dell’archiviazione del procedimento che lo ha visto coinvolto nei mesi scorsi, ha ripreso il Ministero di Parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie e San Giorgio in Sinopoli.

Infatti ieri con la Celebrazione della Santa Messa delle ore 19:00 alla presenza del neo-sindaco di Sinopoli PROF. Luigi Chiappalone, di tutta la sua nuova Giunta e alla presenza di tantissimi Fedeli festanti il Parroco è ritornato ad esercitare con pieno titolo il suo Ministero Pastorale.

Prima dell’inizio della Santa Messa c’è stato l’incontro di presentazione tra il neo-Sindaco e la sua nuova Amministrazione con il Parroco, al quale è stato portato il saluto per il suo tanto atteso ritorno nella comunità Sinopolese.

Poche parole all’inizio della Santa Messa da parte del Parroco Don Giovanni Madafferi alla popolazione, dove con grande umiltà si è scusato per aver dovuto per forza di cose essere assente in questi mesi dalla stessa comunità, ma con grande determinazione lo stesso ha detto che già da domani ritornerà la normalità nel suo cammino Pastorale.

Lo stesso ha ringraziato il neo Sindaco Prof. Luigi Chiappalone e tutta la sua Amministrazione che avendo appreso del suo reintegro in comunità, si sono premurati nell’immediatezza ad incontralo per esprimere i loro compiacimenti e la loro disponibilità per un lavoro costruttivo fatto in sinergia. Disponibilità manifestata tra l’ altro anche dallo stesso Parroco.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Diacono Don Mimmo Cambareri, che in questi mesi ha dovuto svolgere con grande passione, con grande impegno, un lavoro veramente pesante, ma portato avanti con determinazione e risolutezza.

Un grande doveroso applauso è stato rivolto da tutta la comunità al termine della Santa Messa al Parroco Don Giovanni Modafferi ed al suo Vicario Don Mimmo Cambareri .

Già dai prossimi giorni sia il Parroco che il suo Vicario riprenderanno quel grande lavoro di ristrutturazione che avevano iniziato e che ha visto dei grandi risvolti all’interno della Parrocchia.

Certamente il ritorno tanto atteso del Parroco nella Comunità Sinopolise ridà Gioia e tranquillità a tutto l’ambiente.