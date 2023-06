Riceviamo e pubblichiamo da Pino Pardo

Rivedendo la mia collezione di francobolli rilevo, con piacere, i valori emessi dal Poligrafico dello Stato in occasione de “l’anno internazionale del fanciullo”.

All’epoca acquistai diversi francobolli (che conservo) che ricordano l’evento che quì di seguito riporto.

“Anno 1979: 1° premio nazionale nella “XXI giornata del francobollo” patrocinata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. In quel concorso gli alunni delle Scuole Medie di tutt’Italia dovevano cimentarsi al primo premio con un compito, due poesie e tre bozzetti per la stampa di tre francobolli sul tema: “l’anno internazionale del fanciullo”. Cinque ragazze della Scuola Media di Varapodio:

Rosanna De pasquale, Silvana De pasquale, Cristina Sciarrone, Eleonora Scopelliti e Marcella Scopelliti, lavorando in equipe sotto la direzione della Prof.ssa Anna Tripodi Musolino docente di educazione artistica, prepararono un bozzetto che per l’originalità (tre bambini di diversi continenti sotto un ombrello rappresentante il mondo) e per l’armonia dei colori, dopo aver superato a pieni voti la prova a livello compartimentale, ottenne uno dei tre primi posti a livello nazionale per la realizzazione dei tre francobolli della XXI giornata del 1979. Il francobollo di Varapodio è quello del valore di L. 120 e porta in calce.”Gruppo II B, S. M. Varapodio”. Le vincitrici, accompagnate dai genitori e da alcuni docenti, si recarono a Roma in aereo per ricevere il premio nel corso di una cerimonia svoltasi a Castel Sant’Angelo il giorno 24 novembre 1979. La notizia fece scalpore e il nome di Varapodio rimbalzò sulla stampa e nel campo filatelico internazionale. Non è cosa di tutti i giorni!” “… Le ragazze della Scuola Media con la loro bravura seppero portare il nome di Varapodio alla ribalta nel campo culturale nazionale”. (A.Di Masi, Varapodio ieri e oggi II^ edizione gen.2006).