Il motore F136 donato da Ferrari al museo dei motori UniPa

PALERMO (ITALPRESS) – Venerdì 15 dicembre, alle ore 9.00, presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università di Palermo, avrà luogo la cerimonia di presentazione del motore Ferrari F136 della berlinetta sportiva F430, donato dalla prestigiosa Casa automobilistica di Maranello.

La presentazione del motore, dedicata all’intera comunità accademica e a tutti gli appassionati di motorismo, avrà inizio con i saluti istituzionali del Rettore dell’Ateneo di Palermo, Massimo Midiri, seguito dal Presidente del Sistema Museale di Ateneo, Michelangelo Gruttadauria, e dal Direttore Scientifico del Museo dei Motori, Marco Cammalleri, in rappresentanza delle strutture accademiche coinvolte nella realizzazione di questa importante iniziativa.

Per evidenziare l’importanza tecnica del motore, nonchè il contributo allo sviluppo della collezione del Museo dei Motori, l’unveiling del motore sarà preceduto da un seminario che avrà come relatori l’ingegnere Francesco Pulvirenti, Powertrain Testing & Development Manager di Ferrari S.p.A., e l’ingegnere Giuseppe Genchi, Sovrintendente Tecnico del Sistema Museale di Ateneo.

Il motore esposto è stato donato da Ferrari S.p.A. al Museo dei Motori nel 2023 nell’ambito delle attività di collaborazione istituzionale consolidata nella realizzazione della manifestazione automobilistica internazionale Targa Florio Classica e del relativo Ferrari Tribute, la quale ormai da dodici anni si svolge presso il Museo dei Motori. Questa importante donazione, oltre ad arricchire la già rilevante collezione del Museo, rappresenta un omaggio alla storia del motorismo automobilistico e sottolinea il ruolo determinante del Museo nell’ambito delle attività di public engagement e di terza missione di Ateneo, le quali mirano alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica nella società.

Con la sua raffinatezza tecnica ed estetica, il motore Ferrari F136, otto cilindri a V di 90° da 490 CV, incarna l’eccellenza del marchio Ferrari nel mondo delle corse e delle vetture stradali ad elevate prestazioni. La sua esposizione al Museo dei Motori rappresenta una non comune opportunità per appassionati, studenti e curiosi di immergersi nella storia e nell’innovazione automobilistica.

– Foto: ufficio stampa Unipa –

(ITALPRESS).