Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia è in Calabria, la sua visita è partita da Cosenza, giunto in elicottero insieme al capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli.

Poi farà visita alle zone del Crotonese colpite dall’alluvione di questi giorni. Ad accogliere il ministro, insieme ad altri, c’era il presidente ff della Regione Nino Spirlì e il delegato attuatore per l’emergenza sanitaria Antonio Belcastro.

La Calabria resta ancora in attesa del nuovo commissario per la sanità, tema che sarà affrontato oggi alle 13 nella Conferenza Stato Regioni che si terrà nella Cittadella a Catanzaro.