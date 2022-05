Il ministro della salute Roberto Speranza sarà a Taurianova per la commemorazione del giovane dirigente politico Walter Schepis, tragicamente deceduto in un incidente stradale il 14 maggio 2004.

Nel 18° anniversario della sua triste scomparsa, il titolare del Dicastero della salute, assieme a tanti amici di Walter Schepis arriverà intorno alle ore 11.30 presso il piazzale del Cimitero di Radicena e per tale occasione deporrà dei fiori sulla tomba di Walter e recarsi subito dopo davanti al piazzale ricordando la figura di Walter Schepis. Infine si recherà presso l’abitazione dei genitori e famigliari in una visita strettamente privata.