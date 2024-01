Il Milan ritrova i 3 punti in trasferta, Empoli ko 3-0

EMPOLI (ITALPRESS) – Nel lunch match della domenica della diciannovesima giornata di Serie A, il Milan torna a vincere in trasferta, battendo per 3-0 l’Empoli di Andreazzoli. Il match del Castellani viene deciso dalle reti di Loftus Cheek e Giroud nel primo tempo e dal gol nel finale del giovane Traorè. Nonostante una buona reazione dell’Empoli nel secondo tempo, il Milan riesce a resistere, per poi chiudere la partita nel finale. Oltre alle numerose assenze in difesa, per questa trasferta Pioli è costretto a rinunciare pure a Bennacer e Chukwueze, partiti per la Coppa d’Africa. Anche l’Empoli non se la passa troppo bene in termini di infortuni: al 28′ Andreazzoli perde anche Ebuehi per un problema muscolare, rimanendo di fatto senza terzini di ruolo e adattando Gyasi. Il Milan gioca un ottimo primo tempo, mostrando grande attenzione e una discreta intensità. La rete del vantaggio rossonera arriva al 18′, grazie a una poderosa accelerazione di Leao sulla corsia mancina: il portoghese serve poi Loftus Cheek che apre il destro, da dentro l’area di rigore, e batte Caprile. L’Empoli prova a reagire, sfruttando soprattutto la rapidità di Cambiaghi e Baldanzi. Gli uomini di Pioli, però, concedono molto poco e trovano anche la rete del 2-0 al 31′ su calcio di rigore. Il Var richiama La Penna che si accorge del tocco di mano di Maleh sulla rovesciata di Loftus Cheek. Dal dischetto si presenta Giroud che segna e interrompe un digiuno da gol di circa un mese. Non può gioire completamente Pioli al termine della prima frazione, visto che anche Florenzi chiede il cambio per un problema all’adduttore. Nella ripresa cresce l’Empoli, mentre il Milan paga il conto della stanchezza. I rossoneri commettono anche qualche errore di troppo, soprattutto in fase di uscita dalla propria metà campo. L’Empoli prova diverse volte a punire la superficialità del Milan. L’occasione migliore capita a Cancellieri al 71′, ma Maignan cala una grandissimo intervento e neutralizza il potente sinistro dell’ex Lazio. Nei dieci minuti finali l’Empoli alza bandiera bianca e il Milan cala il tris. L’Empoli subisce un rapido contropiede da calcio d’angolo e Pulisic serve Traorè, freddo nel bucare Caprile e segnare il gol del 3-0. Vittoria fondamentale per il Milan di Pioli, che chiude il girone d’andata al terzo posto, a quota 39 punti. Tanto lavoro ancora da fare per l’Empoli fermo al diciannovesimo posto: Andreazzoli può quanto meno consolarsi con il convincente subentro di Cancellieri e con la discreta prova di Cambiaghi.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).