Il Milan Club “Paolo Maldini” di Gioia Tauro apre oggi i tesseramenti per la stagione sportiva 2024/2025.

Il Milan Club costituito nel 2022 e presieduto dal Presidente Giuseppe Spinoso è sempre di più un punto di riferimento per tutti i tifosi rossoneri della piana e conta anno dopo anno sempre più iscritti.

La Sede Sociale sita in via Serra 10 ha 50 posti a sedere, schermo gigante per la visione delle partite, angolo bar, servizi igienici e aria condizionata, insomma una sede di tutto rispetto adornata da cima a fondo con i colori rossoneri dove l’ingresso è esclusivamente riservato ai soci.

Il Milan Club di Gioia Tauro che da quest’anno espone in tutte le partita casalinghe del Milan anche uno striscione gigante a San Siro, è al suo terzo anno di attività e coinvolge i soci per l’intera stagione sportiva con trasferte in pullman o in aereo per seguire il Milan in casa e in trasferta, oltre che a partecipare ad eventi speciali. Infatti durante la stagione sportiva appena conclusa i soci hanno incontrato

Franco Baresi in un evento speciale e riservato esclusivamente ai soci di Milan Club.

Il Milan club di Gioia Tauro regolarmente iscritto e riconosciuto dall’Associazione italiana Milan Club è una grande realtà di vita associativa.

Al Presidente Giuseppe Spinoso abbiamo chiesto qual’è l’obiettivo del Milan Club di Gioia Tauro?

“L’ obiettivo principale è quello di promuovere la passione per il calcio e per i colori rossoneri oltre che promuovere l’associazionismo e la vita sociale e infondere cultura per lo sport.

Sono fortunato ad avere accanto a me un grande direttivo capace e competente, sempre attento ai bisogni dei soci e a tutto ciò che è necessario per portare avanti il nostro Milan Club.

Un socio per noi non è un numero ma è parte attiva del nostro Milan Club.

Invito tutti i tifosi rossoneri dei paesi limitrofi in cui non c’è un Milan Club a unirsi a noi, insieme è tutto più bello.”