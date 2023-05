Dopo 10 al Comando della Stazione Carabinieri di Cittanova, il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Giuseppe Ciotola lascia il comune della piana perché individuato quale nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Gioia Tauro.

Napoletano d’origine, il militare era arrivato a Cittanova nel luglio del 2000 appena ventisettenne e, nell’arco dei 23 anni di servizio trascorsi in paese, si è sempre contraddistinto per le sue brillanti doti professionali ed umane.

Sempre vicino ai bisogni della popolazione, ha diretto le attività della Stazione Carabinieri con professionalità e zelo, pianificando e conducendo personalmente numerosi servizi istituzionali finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni delittuosi di maggiore impatto sociale. In particolare, la recente operazione convenzionalmente denominata “New Age” che ha disarticolato una fitta rete di spacciatori di sostanze stupefacenti che alimentava il mercato Cittanovese.

Proprio per le sue qualità morali, militari e di carattere, il Maresciallo Maggiore Giuseppe Ciotola è stato individuato quale nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Gioia Tauro, delicata realtà del panorama provinciale reggino. Il comando è infatti rimasto scoperto a seguito della scomparsa prematura del Comandante della Stazione Carabinieri di Gioia Tauro, Luogotenente Carica Speciale Davide Micale

Subentra al Maresciallo Ciotola il collega Failla Daniel, Maresciallo Ordinario, a cui vanno i nostri auguri di buon lavoro.