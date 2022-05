Dopo due anni di pandemia, che ha fermato molte attività, il Lions Club Taurianova Vallis Salinarum riprende la campagna di prevenzione dei tumori nelle scuole, prevista dal Progetto Martina, scegliendo come prima sede ancora Oppido Mamertina che giorni fa aveva ospitato, nell’Aula Magna del Liceo Classico San Paolo, il Convegno sulla Famiglia.

I medici Lions hanno incontrato gli studenti del Liceo Classico S. Paolo e gli studenti dell’Ist. Gemelli Careri nella sugestiva Sala Vascovile adiacente alla Cattedrale di Oppido Mamertina, messa a disposizione per la meritevole iniziativa di servizio del Lions Club di Taurianova.

Il Progetto Martina è un Service itinerante che si realizza nelle varie scuole superiori del territorio. Si tratta di una campagna di formazione-informazione indirizzata ai giovani per la prevenzione dei tumori, attraverso la promozione di stili di vita sana e di una diagnosi precoce. Il Progetto prende il nome di Martina, una giovane ragazza che, purtroppo, non è più tra noi, stroncata proprio da un cancro al seno non diagnosticato in tempo utile per poterla guarire.

L’incontro di giovedì scorso si è aperto con i saluti del Presidente del Club dottore Pierluigi Taccone e della professoressa Aurora Placanica, presente con la duplice veste di Preside del Liceo San Paolo e socia del Lions Club di Taurianova. Ha visto poi impegnati in prima persona i dottori Luisa Pandolfini, Pasquale Iozzo e Leopoldo Muratori che, dimostrando ottime capacità comunicative hanno sensibilizzato la giovane platea sul problema, suggerendo corrette abitudini alimentari e mettendo in guardia i ragazzi sulla pericolosità del fumo e dell’uso smodato degli alcoolici.

I medici hanno illustrato poi le caratteristiche dei tumori più frequenti tra i giovani, raccomandando e spiegando le modalità dell’autoesame che deve essere praticato regolarmente poiché è ormai risaputo che è determinante, per una diagnosi precoce, condizione indispensabile per la cura e la guarigione della malattia.

Gli studenti hanno seguito attentamente i relatori e certamente l’interesse dimostrato fa ben sperare che facciano tesoro delle informazioni ricevute e portino il messaggio anche nelle loro case, tra i parenti e gli amici, affinchè con la prevenzione si possa sconfiggere il cancro, questa terribile malattia che fa tanta paure per le numerose vittime che ancora oggi miete.

Alla conclusione dei lavori della mattinata che tra l’altro, ha offerto un’occasione di incontro tra gli studenti delle due scuole, molta soddisfazione è stata espressa dalla Preside Aurora Placanica e dai medici Luisa Pandolfini, Pasquale Iozzo e Leopoldo Muratori che con grande spirito di servizio, come vuole l’Etica Lionistica, si sono rivolti ai giovani che rappresentano la nostre speranze e il nostro futuro.