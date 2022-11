Nel 19° anniversario della Strage di Nassiriya, Giornata Nazionale dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il Lions Club di Palmi ha commemorato i ventotto caduti, diciannove italiani e nove iracheni, rimasti uccisi a causa dell’attentato alla base MSU dei Carabinieri del 12 novembre 2003.

Il Lions Club ha per l’occasione provveduto al restauro della stele posta sul Ponte Nassiriya di Palmi e del suo basamento.

La toccante cerimonia, realizzata in collaborazione con il Leo Club e con il patrocinio del Comune di Palmi, è stata introdotta dal Presidente del Club Antonello Posterino, impreziosita dall’intervento del Magg. Luca Ghiselli – Comandante della Compagnia Carabinieri di Palmi – e si è conclusa con la deposizione di una corona d’alloro.

Erano presenti la Vicesindaca di Palmi Solidea Schipilliti, il Presidente del Leo Club Palmi Antonio Savo, il Comandante della Stazione Carabinieri di Palmi Giovanni Calabria, il Comandante della Polizia Locale Francesco Managò ed una folta rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dei Club Service palmesi.