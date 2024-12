Il Liceo Statale “G. Rechichi” di Polistena, ha ospitato un entusiasmante stage di danza con il celebre ballerino e coreografo Raimondo Todaro. L’evento, rivolto agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ha avuto lo scopo di promuovere l’apertura del nuovo Liceo Coreutico e di rafforzare la cultura della danza sul territorio.

L’iniziativa, che si è svolta lo scorso 18 dicembre, presso il Cinema Garibaldi, ha visto una nutrita partecipazione di giovani appassionati desiderosi di apprendere i segreti della danza da un professionista di fama nazionale come Raimondo Todaro, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a programmi televisivi di successo come “Amici”.

Lo stage non è stato solo un’occasione per avvicinare i ragazzi al mondo della danza, attraverso un’esperienza pratica e formativa, ma anche un’importante vetrina per presentare il nuovo indirizzo Coreutico del Liceo “G. Rechichi”. Questo nuovo percorso di studi rappresenta una novità assoluta per l’intera provincia e offre una preparazione completa e specifica nel campo della danza, coniugando l’apprendimento tecnico con una solida base culturale.

Il Liceo Coreutico si propone di formare danzatori consapevoli e preparati, in grado di affrontare le sfide del mondo professionale e artistico. Il piano di studi prevede:

* Discipline coreutiche: studio delle tecniche di danza classica, contemporanea e di altri stili, laboratori coreografici e storia della danza.

* Discipline comuni ai licei: materie umanistiche e scientifiche che forniscono una solida formazione culturale di base.

* Approfondimenti specifici: studio della musica e di altre forme artistiche complementari alla danza.

L’istituzione del Liceo Coreutico risponde a un’esigenza concreta del territorio di promuovere e valorizzare la cultura coreutica, offrendo ai giovani talenti un’opportunità concreta per coltivare la propria passione e trasformarla in una professione.

L’evento si è concluso con grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, che hanno avuto l’occasione di vivere un’esperienza formativa indimenticabile e di conoscere da vicino le opportunità offerte dal nuovo Liceo Coreutico.