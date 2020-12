Il Liceo Classico “T. Campanella”, una scuola tra tradizione e innovazione

Nonostante la situazione difficile che sta investendo il mondo intero e che non consente incontri in presenza per qualsiasi attività, nell’anno scolastico in corso il Liceo ha messo in atto una serie di iniziative al fine di far conoscere la propria offerta formativa ed avere dei contatti con genitori e possibili futuri allievi, che si apprestano a scegliere la scuola che li condurrà verso il mondo adulto. La scuola superiore da frequentare riveste un ruolo molto importante nella vita di un adolescente che già è nella condizione di riconoscere le proprie inclinazioni. E’ un percorso formativo verso la vita universitaria e quindi lavorativa. Il Liceo Classico “T. Campanella” offre diversi indirizzi, che arricchiscono ulteriormente il piano di studi tradizionale, basato sulla cultura umanistica che affonda le sue radici nell’antichità e costituisce un insieme di valori intramontabili e sempre validi anche nel mondo attuale molto competitivo.

I percorsi costituiti sono numerosi e tutti volti a soddisfare le aspettative degli adolescenti di oggi che devono prepararsi per un futuro lavorativo in una società che richiede diverse competenze. Il Liceo offre i seguenti indirizzi di studio:

– Liceo Classico Internazionale Cambridge: prevede accanto alle discipline tradizionali di indirizzo l’insegnamento in forma veicolata in lingua inglese di discipline come il Latino e la Matematica. Costante è il supporto del docente di madrelingua inglese. Per accedere al percorso Cambridge è necessaria la certificazione di livello A2. Alla fine del terzo anno gli allievi sosterranno l’esame IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) che corrisponde alla fine della scuola dell’obbligo in Gran Bretagna e attesta i requisiti di competenza della lingua inglese di molte università del Regno Unito e di altri paesi anglofoni. Inoltre il titolo consente l’iscrizione diretta ai corsi universitari in lingua inglese presso i prestigiosi atenei italiani come la Bocconi e LUISS.

– Liceo Classico d’ordinamento prevede lo studio delle materie umanistiche, scientifiche e della lingua straniera (inglese) per il quinquennio.

– Liceo classico con potenziamento Medico-Scientifico all’insegnamento tradizionale è affiancato lo studio di discipline scientifiche volte alla preparazione utile al superamento dei test selettivi di accesso alle facoltà legate al mondo della sanità. Vengono svolti nel triennio percorsi di PCTO in collaborazione con l’ASP e il GOM (Grande ospedale metropolitano) e progetti con partner come il CNR, la LUISS e l’UNICAL.

– Liceo Classico con potenziamento Giuridico-Economico: al primo biennio l’insegnamento del diritto; al terzo anno Economia politica, al quarto Scienza delle Finanze e al quinto Diritto tributario.

– Liceo Classico EUREKA: prevede l’approfondimento della logica matematica al biennio; lo studio dell’analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale nel triennio; lo studio della fisica con l’aumento delle ore di scienze al quarto e al quinto anno.

– Liceo Classico con potenziamento Editoria Multimediale e Giornalismo si avvale di esperti esterni e prevede un contributo da parte delle famiglie.

– Liceo Classico con potenziamento linguistico prevede lo studio della lingua spagnola con docente di madrelingua per tutto il quinquennio.

Per il quadro orario dei singoli indirizzi è possibile consultare la brochure presente nel sito della scuola E’ possibile per i ragazzi seguire già dal mese di dicembre dei corsi propedeutici online di lingue classiche tenuti da docenti dello stesso liceo per comprendere l’importanza e il fascino che esse rivestono proprio perché veicolo delle civiltà antiche in cui affondano le nostre origini culturali.