IL GUERRISI DI CITTANOVA CONCLUDE A ISTANBUL IL PROGETTO ERASMUS

“STRONG WOMEN WILL BUILD THE FUTURE”

Giunge al termine il progetto Erasmus + sui diritti delle donne “Strong women will build the future”, che ha visto il coinvolgimento di tre scuole appartenenti alla Serbia, alla Turchia e all’Italia, attraverso il quale è stato possibile approfondire ed analizzare il ruolo delle donne nelle diverse culture, traendo ispirazione dalle grandi donne del passato ma anche da quelle del presente.

Una sinergia eccezionale quella creatasi tra le delegazioni estere ed il Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi”, che ha reso possibile vivere un’esperienza indimenticabile. Il progetto, la cui finalità precipua era quella di sensibilizzare gli studenti e le comunità locali in merito alle forme di discriminazione di genere, ha permesso di promuovere un’immagine equilibrata e plurale di donne e uomini contrastando gli stereotipi di genere ed ha favorito la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere.

A visitare la città di Istanbul, antica Costantinopoli, le cui aree storiche fanno parte del patrimonio dell’Unesco, gli studenti Elena Sorrentino, Alex Calopresti, Artemio Bresciani, Antonio Politanò, Francesca Currenti e Mariapia Marcucci, accompagnati dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Bruzzì Clelia e dai professori Sturniolo Arianna e Zappone Sergio. La città di Istanbul crocevia di culture sito di interesse storico e capitale dell’impero Ottomano ha affascinato il “Guerrisi”, durante la visita si sono potuti ammirare imponenti edifici storici come le moschee ottomane (Moschea Blu e Santa Sofia), i maestosi palazzi Topaki e Dolmabahçe, l’Isola dei Principi, incantevole è stato il tour del Bosforo dove studenti e docenti hanno avuto il piacere di osservare la città dal mare. Gli stessi, poi, hanno potuto gustare le pietanze tipiche del posto, a base di carne e di pesce, ma anche dolci, come il baklava o le delizie turche lokum.

I percorsi Erasmus + mirano a rafforzare il senso di appartenenza all’Europa. Missione compiuta per il Liceo “Guerrisi”, che ancora una volta si dimostra al passo con i tempi ed in linea con le direttive del Parlamento Europeo in merito alle tematiche dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Si tratta di opportunità di una portata eccezionale, specie se si considera il fatto che le mobilità si rivolgono a studenti che non sempre avrebbero possibilità economica di spostarsi.

Gli studenti, per mezzo del progetto “Strong women will build the future” hanno fortificato l’idea dell’uguaglianza di genere, in tutte le culture, e hanno maturato la consapevolezza che le donne forti costruiranno il futuro.