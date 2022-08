Il gruppo Taurianova la Città al Centro esprime piena solidarietà all’Onorevole Francesco Cannizzaro per il vile atto compiuto presso la sede della sua segreteria. Certi che presto si farà luce su quanto accaduto, sosteniamo l’uomo e il politico a proseguire per il cammino intrapreso in questa nuova campagna elettorale con l’onestà e la sincerità che da sempre lo contraddistinguono.