Il vicepresidente di DemA, Michele Conia, rende noto che i gruppi DemA Calabria e de Magistris Presidente aderiscono automaticamente e sono e saranno presenti alle manifestazioni contro la guerra che si sono svolte e che si svolgeranno in tutte le città e in tutti i comuni della Calabria in queste ore di drammatica conflittuale escalation.

I sit-in, i cortei e le manifestazioni hanno coinvolto e coinvolgeranno tutte le militanti e i tutti militanti calabresi e, attraverso i rappresentanti istituzionali sono stati e saranno promossi, al Consiglio Regionale e Metropolitano e in sempre più comuni, atti formali a sostegno della Pace e contro la guerra e mozioni in cui si condanna ogni forma di violenza bellica.

I gruppi DemA e de Magistris Presidente condannano fortemente questa guerra criminale nella quale le responsabilità purtroppo non possono ricadere solo su una fazione.

Accanto all’arroganza di Putin emerge la responsabilità di tutti i governi occidentali per non aver saputo adoperarsi in maniera fattiva al fine di evitare il conflitto. Per fermare la Russia e ripristinare la Pace è necessario che l’Europa e gli Stati Uniti cessino di utilizzare il linguaggio di Putin e indichino una via diplomatica e politica affinché si ponga fine alle tensioni tra i due Governi.

Se ciò non dovesse avvenire il rischio è l’allargamento del conflitto in Europa, il punto di non ritorno: il terzo conflitto mondiale.

NÈ CON PUTIN NÈ CON LA NATO. Uniti sempre per la Pace di tutti i Popoli della Terra.