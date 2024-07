“Siamo grati all’Onorevole Domenico Giannetta che ha colto le nostre istanze ed ha seguito tutti i passaggi necessari al raggiungimento di questo importante risultato per la città di Palmi e per tutto il comprensorio della Piana di Gioia Tauro. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per la disponibilità e per le fondamentali risposte sanitarie ai bisogni della nostra cittadinanza. In riscontro alla richiesta già formulata all’ASP di Reggio Calabria – concludono i consiglieri – l’ambulanza medicalizzata sarà, con tutta probabilità, posizionata presso la Casa Comunità sita nell’ex Ospedale Pentimalli”.