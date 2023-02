Durante le festività natalizie il cuore della galleria del Centro Commerciale Porto degli Ulivi ha dimostrato la sua vicinanza verso i bambini più bisognosi con un’iniziativa all’insegna della solidarietà a cui hanno aderito tantissime persone.

“Giocattolando” è stata una raccolta di giocattoli nuovi, o usati e in buono stato, che i bambini hanno consegnato con grande gesto di generosità, e a loro volta sono stati coinvolti nella collezione delle “Natalire”, una valuta simbolica che ha permesso loro di ricevere delle sorprese, oltre alla classica foto con Babbo Natale e gli elfi animatori che, con attenzione e cura, hanno permesso di far vivere ai giocattoli usati una nuova storia.

Il Direttore del Centro Commerciale Porto degli Ulivi Nicola Lo Iacono, dichiara: “Siamo molto felici del successo che ha riscosso l’iniziativa benefica Giocattolando; un risultato ottenuto grazie alla numerosa partecipazione e alla risposta eccezionale delle famiglie del territorio che hanno aderito al progetto riconoscendo l’enorme valore sociale dell’economia solidale. E siamo anche felici che la nostra galleria stia diventando sempre più un luogo dove si crea aggregazione e socializzazione”.

Inoltre, i giocattoli che sono stati raccolti durante l’evento, saranno “convertiti” in ore di animazione per allietare bambini bisognosi del territorio e supportare chi si impegna tutto l’anno per rispondere ai problemi della collettività, dalla povertà all’emarginazione sociale. La realtà scelta è la “Comunità Luigi Monti” che ha sede a Polistena ed è una struttura di accoglienza e formazione per minori e giovani dai 6 ai 21 anni.

Un’iniziativa importante, apprezzata da tutti, che attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini, ha permesso ad un gesto educativo e semplice, come quello di donare un giocattolo che non si utilizza più, di trasformarsi in un atto concreto di aiuto verso chi sta affrontando difficoltà.