A sette mesi dalla sua prematura e dolorosa scomparsa, e in concomitanza con il parere di conformità alla programmazione sanitaria regionale dell’IRCCS emato-oncologico di Reggio Calabria, il Grande Ospedale Metropolitano ricorda la Presidente della Giunta della Regione Calabria, Jole Santelli.

“La Presidente, venuta a mancare lo scorso 15 ottobre, è stata tra le prime a credere in questo straordinario progetto e grazie alla sua passione, alla sua dedizione ed al suo operato possiamo oggi sperare di raggiungere un traguardo che sarebbe fondamentale per il rilancio della Sanità calabrese e, quindi, anche reggina. Infatti, com’è stato possibile apprezzare in questi giorni, l’istituzione di un Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico a Reggio Calabria è un obiettivo strategico di interesse regionale, per il quale sono coinvolti molti attori, che avrebbe il merito di valorizzare moltissime professionalità e elevare il livello di qualità dell’assistenza ai pazienti ematologici ed oncologici calabresi affiancandovi importantissime attività di ricerca”.

Sono le parole dell’ing. Iole Fantozzi, Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabriach,econ un commosso pensiero,ricorda la ricorrenza della scomparsa della Presidente Santelli.