Il Giro Ciclistico della Città Metropolitana si è appena concluso, ma dopo la festa di domenica con la partenza da Riace e l’arrivo sul Lungomare Italo Falcomatà, l’esposizione mediatica del territorio reggino attende di arrivare al culmine, coinvolgendo il grande pubblico e raggiungendo gli spettatori di più di 78 Paesi in tutto il mondo, a partire da oggi, con le differite programmate in onda sui principali network televisivi internazionali dedicati allo sport.

Ad aprire il ciclo televisivo sarà la differita di RaiSport (canale 57), prevista per oggi lunedì 17 aprile, alle ore 13.00. A seguire, domani martedì 18 aprile, alle ore 12.30, il Giro della Città Metropolitana sarà in differita su EuroSport, visibile anche su piattaforma web. Il giorno successivo, mercoledì 19 aprile, ancora una differita su EuroSport, prevista alle ore 15.30.

Una tre giorni di racconto, che rinnova l’attenzione del circuito sportivo puntando i riflettori sul territorio metropolitano, mostrando al mondo degli appassionati di ciclismo gli splendidi scenari della costa dei Gelsomini, del Parco Nazionale dell’Aspromonte e della Costa Viola, fino all’arrivo sul Lungomare monumentale Italo Falcomatà di Reggio Calabria.