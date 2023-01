Le associazioni venticinqueaprile, ANEI ed Alioscia saranno presenti all’iniziativa programmata dall’Istituto Comprensivo “Monteleone-Pascoli” di Taurianova per le ore antimeridiane di giovedì 26 gennaio per far conoscere agli alunni gli “Orrori della Guerra e del Nazifascismo”, realizzando così le finalità della legge istitutiva del Giorno della Memoria.

All’evento organizzato dall’ istituzione scolastica parteciperanno Sandro Vitale, Presidente di venticinqueaprile AMPA, Nicola Marazzita, figlio di internato militare (ANEI) e Aldo Polisena, parente del Partigiano Franco Sergio “Alioscia” ucciso in Piemonte dai nazifascisti.