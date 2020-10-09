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TAURIANOVA (RC), FRIDAY 09 OCTOBER 2020

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      Calabria
       

      Il GdF, Tenente Colonnello Luca Pirrera è il nuovo comandante del gruppo di Lamezia Terme In passato ha prestato servizio presso il Comando Generale del corpo e ricoperto incarichi operativi in Sicilia e Lombardia

      Il GdF, Tenente Colonnello Luca Pirrera è il nuovo comandante del gruppo di Lamezia Terme In passato ha prestato servizio presso il Comando Generale del corpo e ricoperto incarichi operativi in Sicilia e Lombardia

      IL TENENTE COLONNELLO LUCA PIRRERA È IL NUOVO COMANDANTE DEL GRUPPO DI LAMEZIA TERME. SUBENTRA AL TENENTE COLONNELLO GIUSEPPE MICELLI, IL QUALE PROSEGUE NELL’INCARICO DI COMANDANTE DEL GRUPPO TUTELA ENTRATE DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI CATANZARO.
      IL TENENTE COLONNELLO PIRRERA, QUARANTASEIENNE DI ORIGINI PALERMITANE, AL TERMINE DEL PERIODO DI FORMAZIONE SVOLTO PRESSO L’ACCADEMIA, SI E’ LAUREATO IN GIURISPRUDENZA. SUCCESSIVAMENTE, HA CONSEGUITO LA LAUREA DI 1° LIVELLO E SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA PRESSO L’ UNIVERSITA’ “TOR VERGATA” DI ROMA.
      L’UFFICIALE SUPERIORE, ALLA SUA PRIMA ESPERIENZA OPERATIVA IN CALABRIA, PROVIENE DAL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI NAPOLI OVE HA SVOLTO DELICATE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IN PASSATO HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO E RICOPERTO INCARICHI OPERATIVI IN SICILIA E LOMBARDIA.

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