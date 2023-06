Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, è stato nominato componente dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di nomina reca la firma della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, che ha convocato per il 13 giugno prossimo la ricostituita Assemblea.

“Ringrazio l’assessore alle politiche sociali della Regione Calabria, Emma Staine – dichiara Marziale – per aver puntato sul mio curriculum tra i componenti dell’Osservatorio designati dalla Conferenza Unificata per le regioni e le province autonome. Rappresentare la propria regione, in un organismo di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia, è un onore che esige vocazione, competenza e totale dedizione, che certamente non farò mancare. Aver scelto il Garante per l’infanzia e l’adolescenza in carica ha un significato emblematico, che consiste nel puntare sulla cura ai più piccoli all’interno del vasto ed articolato sistema famiglia”.

La nomina di Marziale nell’Osservatorio nazionale sulla famiglia è l’ennesimo riconoscimento ad una carriera totalmente e proficuamente dedicata alla tutela dei minori, tra i quali vanno ricordati: il ruolo nel tavolo di lavoro interministeriale per il varo dei vigenti codici “Tv e Minori” e “Internet e Minori” e, quale consulente, nella Commissione parlamentare d’inchiesta per i fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, una delle più turpi storie di abusi sui minori della storia del nostro Paese. Marziale è stato fondatore ed è tutt’ora presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori.