Stasera, giovedì 29 agosto, alle ore 19.30, a Palmi, il presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, nonché Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, al secondo mandato, Antonio Marziale, presenterà il suo libro “Katapontismós, chiunque scandalizzi i piccoli”, un viaggio all’interno della pedofilia e del turpe mercato pedopornografico, che macina un ricchissimo giro di interessi economici sulla pelle di bambini anche in tenera età.

Marziale, a viso aperto, spiega la forza della lobby pedofila, sfociata finanche in un partito politico e in una raccapricciante giornata mondiale dell’orgoglio pedofilo, che lo stesso sociologo combatte da trent’anni in prima linea al fianco delle istituzioni.

L’appuntamento è in Corso Garibaldi, 29, di fronte a Mondadori Point.

Mentre domani, venerdì 30 agosto, alle ore 21, replica presso il Largo Colonne Rita Levi di Montalcini a Roccella Jonica.