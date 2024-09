Insieme a due complici ha cercato di introdursi in un appartamento posto al primo piano ma alla vista dei poliziotti intervenuti sul posto ha cercato di fuggire precipitando rovinosamente.

L’uomo, un 32enne, è adesso ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

E’ accaduto a Reggio Calabria la notte scorsa nel quartiere Spirito Santo.

Il ferito è stato soccorso dagli stessi agenti. I complici sono riusciti a fuggire. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica.