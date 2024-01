Nel centro urbano di Mirto, nel comune di Crosia, una giovane ragazza di 16 anni è precipitata, probabilmente in modo accidentale, dal terzo piano di una palazzina in via degli Aranci, nel quartiere Centofontane. La ragazza è stata soccorsa dai sanitari del 118. Necessario l’intervento dell’elisoccorso. La giovane, ha subito diversi traumi e le condizioni restano critiche con gravi condizioni cliniche.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale. Incerta la dinamica dell’accaduto, sulla quale gli inquirenti faranno luce.