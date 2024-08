Avrebbe aggredito con un coltello, al culmine di un diverbio per futili motivi, il fidanzato sedicenne della figlia tentando di sferrargli un fendente all’altezza della gola.

E’ accaduto nella frazione Lauropoli di Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza dove i carabinieri della Compagnia hanno arrestato e posto ai domiciliari una donna di 36 anni.

Da una prima ricostruzione fatta dai militari, la donna, durante la lite avrebbe prima lanciato, dalla propria abitazione, minacce verbali al ragazzo dopodiché avrebbe raggiunto il ragazzino per strada con l’intento di colpirlo con un coltello da cucina.

La donna è stata bloccata e disarmata dai militari che, allertati da alcuni vicini preoccupati che la lite degenerasse, erano giunti sul posto proprio per sedare la lite.