La presa di posizione del sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari contro le nomine avvenute alla “Città degli Ulivi”, rischia di innescare una grande polemica con degli strascichi abbastanza significativi in quanto lo stesso Fazzolari contesta la modalità di elezioni perché come dice lo Statuto, esse dovrebbero avvenire con la modalità dello “scrutinio segreto e con una maggioranza di due terzi degli aventi diritto fino alla seconda votazione, passando a maggioranza assoluta dalla terza votazione in poi (…)”, a differenza di quanto si è verificato, come scrive in una lettera indirizzata al presidente della “Città degli Ulivi” Zampogna, il primo cittadino di Varapodio, “per alzata di mano e non a scrutinio segreto, e senza la maggioranza numerica prevista dallo statuto nel corso della prima votazione”.

Lo stesso Fazzolari nella lettera ci va duro scrivendo che “Sembra incredulo che un amministratore con la sua esperienza scivoli in un banale, quanto inopportuno modus operandi, ed anche le persone elette, che hanno dichiarato di essere tanto esperti, non si siano resi conto di quanto accaduto nel corso della votazione”.

Il sindaco di Varapodio chiude la sua missiva con una richiesta nella quale già si prevedono molte polemiche, chiedendo “di revocare in autotuela le elezioni in questione e procedere a una nuova convocazione dell’assemblea per ripetere le operazioni di voto nel rispetto della legge e dello statuto dell’associazione”.

Ricordiamo che sono stati nominati nell’elezione contestata da Fazzolari, i due presidenti nelle persone del sindaco di Cinquefrondi Michele Conia e il sindaco di Molochio Marco Caruso che si sono succeduti ai sindaci di Cittanova e Scido, Cosentino e Zampogna.

(GL)