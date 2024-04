Tragedia all’aeroporto di Torino Caselle. Questa mattina un passeggero italiano di 30 anni che viaggiava insieme alla madre a bordo di un volo Torino-Lamezia Terme ha avuto un malore in volo, l’aereo è stato costretto a tornare indietro e ad effettuare un atterraggio di emergenza, ma l’uomo è morto, da come riportato su La Repubblica.

Nessuno degli altri aeroporti ha dato autorizzazione all’atterraggio di emergenza. L’aereo ha così fatto ritorno a Caselle. L’uomo si sarebbe sentito male a metà del tragitto per Lamezia, il capitano del volo Ryanair FR8780R ha chiesto autorizzazione all’atterraggio di emergenza, ma nessuno degli aeroporti contattati ha dato risposta positiva, così l’aereo è tornato a Torino.