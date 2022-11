Un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa nei pressi della Piazza Mino Reitano (Ponte della Libertà) ha coinvolto il direttore della Reggina Gabriele Martino. L’uomo stava attraversando il tratto stradale sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una panda guidata da un 53enne. Immediato l’intervento sul posto da parte della Polizia Municipale che attraverso la figura del comandante Zucco a ReggioTv ha confermato la figura del direttore amaranto come parte lesa. Martino è stato trasportato al Pronto Soccorso di Reggio Calabria con varie contusioni multiple e lesione al setto nasale. L’uomo non è in pericolo di vita.