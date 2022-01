Di Luigi Longo

Notte di fuoco all’ospedale di Polistena. Due pazienti passati dal pronto soccorso nella nottata del 6 gennaio 2022 e ricoverati in UTIC per infarto miocardico acuto.

A. N. classe 1941 e S. C. classe 1973.

Trasferiti con mille difficoltà nelle emodinamiche di Reggio Calabria e Catanzaro. Un’altra paziente R. S. classe 1957, arrivata direttamente in ambulatorio di Cardiologia, evitando il PS per eccessiva presenza di pazienti in attesa, subito ricoverata in UTIC per infarto miocardico acuto con iniziali complicanze aritmiche, pronta per essere trasferita in emodinamica a Germaneto di Catanzaro in elisoccorso. Quarto paziente F.G. del 1948 con infarto miocardico acuto . Inviato al Snt’Anna Hospital con elissoccorso

Una guerra continua nell’ospedale cittadino. Ecco, perché, ci siamo permessi di suggerire al dott. Scaffidi di attivare l’atto aziendale per la realizzazione di una importante struttura salvavita per i cittadini della piana di Gioia Tauro. D’altronde l’allarme lanciato dai cardiologi italiani riuniti a Napoli, aveva previsto che il covid -19 provoca la miocardite. A Polistena ci sono tutte le condizioni per attivare tale struttura, indispensabile per dare una speranza ai cittadini in un momento drammatico. Ci chiediamo;

ma…….l’emodinamica a Polistena serve? E l’eliporto ? La risposta la devono dare Occhiuto e compagni, senza infingimenti e giri di parole