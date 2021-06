Purtroppo non si arresta il contagio a Taurianova, nonostante siamo in Zona Gialla e quindi in una sorta di liberi tutti, la pandemia non è finita anzi, miete ancora contagi con 11 nuovi positivi.

Con quest’ultimo incremento gli attuali positivi a Taurianova “restano” a 43 per gli 11 guariti riportati nel bollettino comunale.

Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia è di 700 e i decessi 5.

Il trend dei positivi, in attesa della “Zona Bianca” la quale, secondo le dichiarazioni del presidente ff Nino Spirlì in un “vociferare” da boatos governativi, dovrebbe avvenire il 14 giugno p.v., ma intanto i positivi ci sono, eccome se ci sono ancora.

In Calabria oggi su poco più di mille tamponi i positivi sono stati 104 e due vittime, una percentuale non proprio lusinghiera visto che sia aggira intorno al 10% dei tamponi processati.

E intanto sia Zona Rossa, Zona Arancione, Gialla o Bianca… siamo sempre in braccio a Maria…

(GiLar)