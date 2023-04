Il Comitato per le Comunicazioni della Calabria sempre più vicino ai cittadini per dare supporto fisico e concreto nelle controversie con i gestori dei servizi di telefonia, internet e pay-TV (indennizzi, rimborsi, storno di somme non dovute, chiusura di contratti, blocco pratiche recupero crediti).

Continua, infatti, l’apertura di sportelli in ogni angolo della regione finalizzati a rafforzare l’operatività della piattaforma che gestisce telematicamente le istanze di conciliazione tra utenti e operatori di telecomunicazioni ricevute dal Corecom.

Un servizio innovativo che da ieri pomeriggio è attivo anche nel Comune di Taurianova. Ad inaugurare lo sportello, infatti, il vice presidente del Comitato, Mario Mazza che ha presenziato all’avvio delle attività nella sede della casa municipale, dopo la firma del protocollo che per il Comune è stata sottoscritta dal sindaco Rocco Biasi.

Ricordiamo che il ConciliaWeb è la piattaforma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, semplice e interattiva, per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e di servizi di media audiovisivi.

La piattaforma rappresenta uno strumento specifico per velocizzare e semplificare la soluzione di tali problemi. L’obiettivo dello sportello è quello di assistere i cittadini che hanno difficoltà all’approccio telematico, in un percorso facilitato dalla presenza degli operatori e soprattutto gratuito per la rapida soluzione di fastidiose controversie: a tal fine, funzionari del Corecom hanno formato dipendenti del Comune di Taurianova che espleteranno le attività della Piattaforma, affiancando i cittadini nella definizione della procedura anche nell’acquisizione della identità elettronica.

A margine dell’inaugurazione del punto di accesso inaugurato a Taurianova, il secondo della giornata (il primo nella sede del Consiglio regionale), il vice presidente del Corecom Mario Mazza ha voluto ribadire la soddisfazione per la riuscita del primo Conciliaweb day svolto ieri.

“La nostra amministrazione è particolarmente attenta alle istanze delle persone fragili e alle necessità di ceti sociali più deboli – ha affermato il sindaco Biasi -. Abbiamo, quindi, accolto con grande interesse la sollecitazione del Corecom mettendo a disposizione il nostro personale per potenziare una collaborazione utile a dare risposte alla comunità nel suo complesso”.