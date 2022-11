“Già presidente della seconda Sezione Penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria – si legge in una nota congiunta a firma dei sindaci ff Carmelo Versace e Paolo Brunetti – Lilia Gaeta costituisce da sempre un solido punto di riferimento del foro reggino”.

“Le sue straordinarie doti professionali, unite alla grande umanità dal volto gentile, hanno rappresentato un esempio per generazioni di giovani operatori della giustizia che nel tempo si sono affacciati al mondo delle professioni forensi”.

“La città di Reggio Calabria non dimenticherà l’impegno che la Presidente ha dedicato alla sua comunità, risultando non solo una capace professionista ma anche una donna impegnata nel sociale e nel campo della solidarietà”.

“Al marito, il Presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis, alle figlie e all’intera famiglia Gaeta giungano le più sentite condoglianze da parte della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, dei sindaci ff Carmelo Versace e Paolo Brunetti, della Giunta comunale e dei Consiglieri Metropolitani e comunali”.