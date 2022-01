La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime il proprio cordoglio per «la prematura ed improvvisa scomparsa di Riccardo Barbucci, dirigente della Funzione pubblica Cgil, stimato ed apprezzato da tutti per il suo impegno al fianco dei lavoratori ed in prima linea nelle battaglie contro l’illegalità, le ingiustizie e le discriminazioni».

«Partecipiamo al dolore della famiglia, degli amici, dei colleghi del sindacato e di quanti hanno conosciuto Riccardo – è scritto in una nota di Palazzo Alvaro – che ha saputo lasciare, in tutti noi, il ricordo indelebile di un uomo probo e sempre al servizio dei più deboli».