La Città Metropolitana di Reggio Calabria, tramite il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, esprime «profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia di Bruno Bolchi per la morte di una persona mite, ben voluta da tutti, un uomo di sport che ha segnato grandi imprese nella nostra città».

«La notizia della morte di Bruno Bolchi – ha detto Latella – ci rattrista ed addolora. Reggio Calabria, infatti, è particolarmente legata alla figura di un allenatore che ha scritto pagine importantissime per lo sport cittadino, contribuendo, in un momento particolare della storia della città, ad un riscatto sociale e civile che ha investito l’intera comunità metropolitana».

«Tantissimi – ha continuato – sono i ricordi che uniscono Bolchi ed i reggini. Dall’indimenticabile campionato di serie B del 1989-1990, con la promozione nella massima serie sfiorata per un soffio, a quello della storica conquista della serie A quasi 10 anni dopo. Sono, tuttavia, infiniti gli aneddoti che, ogni reggino, potrebbe raccontare su Bruno Bolchi ed un rapporto strettissimo che, nel tempo, si era creato con larghe fasce della popolazione reggina».

«In questo momento di lutto e dolore – ha concluso Giovanni Latella – arrivino alla famiglia i più sentiti sentimenti di cordoglio per la scomparsa di un uomo buono e leale, amico di Reggio Calabria, della Reggina e dei reggini».